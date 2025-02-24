В Орле суд закрыл «Золотую хлебницу» на 90 суток

24.2.2025 | 10:49 Закон и порядок, Новости

Причиной стали многочисленные нарушения, допущенные в кафе.

Фото: www.google.ru/maps

Новость сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

Заведение находится на улице Максима Горького, 51-А. Оно работает достаточно давно и является вполне популярным. Однако оказалось, что в кафе не всё в порядке с санитарией.

Роспотребнадзор провёл здесь внеплановую проверку — причём по требованию прокуратуры. В смывах, взятых с оборудования, обнаружили кишечную палочку. Также оказалось, что в кафе нет холодильного оборудования, необходимого для реализации скоропортящейся продукции.

Кроме того, в кафе не следили за заменой фритюрных жиров. Также оказалось, что работники кафе проходили медицинские осмотры не в установленные сроки.

В итоге ведомство экстренно приостановило работу «Золотой хлебницы». Затем Советский районный суд подтвердил это решение, признав ИП виновным в административном нарушении. Пока что кафе не будет работать 90 суток.

ИА «Орелград»


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