В Орле эксперты призовут закрыть дело о мошенничестве

Правозащитники усомнились в том, что дело заведено «по делу».

Как сообщает аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области, за помощью к бизнес-омбудсмену обратился индивидуальный предприниматель. Он рассказал, что правоохранители завели на него уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, обвинив его в крупном мошенничестве. Обсудить обращение бизнесмена было решено на заседании Автономной некоммерческой организации «Межрегиональный центр общественных процедур «Бизнес против коррупции».

«В обсуждении приняли участие бизнес-омбудсмены Орловской, Брянской и Курской областей, адвокаты и эксперты, – следует из информации аппарата орловского уполномоченного. – Индивидуальный предприниматель обвиняется в хищении денежных средств при исполнении муниципальных контактов, заключенных в 2022 году с районными администрациями на ремонт автомобильных дорог местного значения – дорог без асфальтного покрытия, отсыпанных гравийно-песчаной смесью».

Сообщается, что уголовное дело на предпринимателя завели на основании экспертизы выполненных работ, проведенной в 2024 году. Ориентируясь на ее результаты, следственные органы заявили «о сумме причиненного ущерба равной полной стоимость двух исполненных контрактов, что составляет чуть больше 1,5 миллиона рублей». Эксперты АНО «МЦОП «БПК» ориентировались на материалы, представленные им самим фигурантом уголовного дела. Они изучили материалы и «сделали выводы об отсутствии в действиях заявителя состава инкриминируемого преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ».

«Так, экспертиза выполненных работ была проведена по истечении гарантийного срока на выполненные работы, без учета двухгодичного срока эксплуатации данных дорог, – отмечают в аппарате орловского бизнес-омбудсмена. – В ходе экспертизы не был соблюден порядок отбора проб, не учтены сроки эксплуатации исследуемых дорог, отсутствовала методика и оборудование для проведения данной экспертизы, а также у экспертов, проводивших экспертизу, имелось только экономическое образование, что вызывает сомнения относительно его компетенции».

Эксперты считают, что у предпринимателя «не было и не могло быть умысла на хищение денежных средств, так как изначально он потратил свои денежные средства, чтобы выполнять работы». А его чистая прибыль не превысила нескольких сотен рублей, что в разы меньше вменяемой следствием суммы, к такому выводу пришли также эксперты. Словом, они считают, что бизнесмен не виноват в инкриминируемых ему деяниях, о чем планируют сообщить следствию. По итогам заседания принято решение «о подготовке мотивированной позиции по указанному обращению и необходимости незамедлительного направления ее в правоохранительные органы в целях недопущения необоснованного привлечения предпринимателя к уголовной ответственности и прекращения в отношении него уголовного преследования».

ИА «Орелград»