В Орловской области будут решать проблему дефицита педагогов

Такая задача поставлена в новой стратегии развития региона.

Руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Патова выступила на заседании круглого стола, организованного Орловским облсоветом народных депутатов. Как уже рассказывал «Орелград», участники обсудили проект новой редакции «Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года». Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, Татьяна Патова назвала пять ключевых задач, включенных в Стратегию. Среди них имеется и совершенствование системы подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с потребностями экономики и общества.

Как следует из текста Стратегии, основными факторами, сдерживающими развитие отрасли образования, в Орловской области являются превышение в городах спроса на услуги дошкольного образования над предложениями системы образования, отсутствие условий для предоставления услуги дошкольного образования, ухода и присмотра за детьми в возрасте до 3-х лет, двухсменный режим обучения в городских школах – на начало 2022/2023 учебного года удельный вес обучающихся во вторую и третью смены в общеобразовательных организациях в Орловской области составил 16,9 процента.

К числу главных проблем также отнесено старение педагогических кадров и недостаточность мер по привлечению молодых специалистов в сферу образования, особенно в сельской местности. Средний возраст педагогов Орловской области, согласно документу, составляет около 50 лет, что сопоставимо со среднероссийским показателем. В возрасте до 25 лет в регионе работают 4,2 процента педагогических работников, в возрасте от 55 лет и старше – 24 процента. Численность педработников в возрасте 65 лет и старше составляет 4,6 процента. В сельской местности работает только 3 процента педагогических работников в возрасте до 25 лет.

Кроме того, в Стратегии отмечается низкая активность участия работодателей в процессе подготовки кадров. Приводится такой пример: удельный вес студентов техникумов и колледжей, обучающихся на основе договоров о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования (СПО) Орловской области, составляет всего 1,15 процента. В рамках новой стратегической задачи планируется обеспечить синхронизацию системы подготовки кадров в СПО с потребностями экономики Орловской области.

Предусмотрено создание разветвленной сети образовательно-производственных комплексов и образовательных кластеров СПО, увеличение вовлеченности студентов колледжей, а также партнеров работодателей во Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству, актуализация перечня компетенций в соответствии с текущими требованиями работодателей к подготовке кадров, модернизация материально-технического оснащения профессиональных образовательных организаций.

Обновление содержания среднего профессионального образования в соответствии с потребностями развития экономики также стало одной из стратегических задач, равно как увеличение количества обучающихся в системе СПО, прошедших процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена, создание эффективной системы содействия трудоустройству выпускников.

ИА «Орелград»