В Орловской области будут решать проблему дефицита педагогов

24.2.2025 | 9:40 Новости, Образование

Такая задача поставлена в новой стратегии развития региона.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Патова выступила на заседании круглого стола, организованного Орловским облсоветом народных депутатов. Как уже рассказывал «Орелград», участники обсудили проект новой редакции «Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года». Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, Татьяна Патова назвала пять ключевых задач, включенных в Стратегию. Среди них имеется и совершенствование системы подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с потребностями экономики и общества.
Как следует из текста Стратегии, основными факторами, сдерживающими развитие отрасли образования, в Орловской области являются превышение в городах спроса на услуги дошкольного образования над предложениями системы образования, отсутствие условий для предоставления услуги дошкольного образования, ухода и присмотра за детьми в возрасте до 3-х лет, двухсменный режим обучения в городских школах – на начало 2022/2023 учебного года удельный вес обучающихся во вторую и третью смены в общеобразовательных организациях в Орловской области составил 16,9 процента.
К числу главных проблем также отнесено старение педагогических кадров и недостаточность мер по привлечению молодых специалистов в сферу образования, особенно в сельской местности. Средний возраст педагогов Орловской области, согласно документу, составляет около 50 лет, что сопоставимо со среднероссийским показателем. В возрасте до 25 лет в регионе работают 4,2 процента педагогических работников, в возрасте от 55 лет и старше – 24 процента. Численность педработников в возрасте 65 лет и старше составляет 4,6 процента. В сельской местности работает только 3 процента педагогических работников в возрасте до 25 лет.
Кроме того, в Стратегии отмечается низкая активность участия работодателей в процессе подготовки кадров. Приводится такой пример: удельный вес студентов техникумов и колледжей, обучающихся на основе договоров о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования (СПО) Орловской области, составляет всего 1,15 процента. В рамках новой стратегической задачи планируется обеспечить синхронизацию системы подготовки кадров в СПО с потребностями экономики Орловской области.
Предусмотрено создание разветвленной сети образовательно-производственных комплексов и образовательных кластеров СПО, увеличение вовлеченности студентов колледжей, а также партнеров работодателей во Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству, актуализация перечня компетенций в соответствии с текущими требованиями работодателей к подготовке кадров, модернизация материально-технического оснащения профессиональных образовательных организаций.
Обновление содержания среднего профессионального образования в соответствии с потребностями развития экономики также стало одной из стратегических задач, равно как увеличение количества обучающихся в системе СПО, прошедших процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена, создание эффективной системы содействия трудоустройству выпускников.

ИА «Орелград»


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