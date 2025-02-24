Водителям орловских маршруток придётся реагировать на ракетную опасность

В регионе утвердили официальный алгоритм поведения в таких случаях.

Документ приняли на заседании оперативного штаба и опубликовали на официальном портале региона.

Во-первых, при объявлении ракетной опасности водитель транспортного средства, перевозящего пассажиров, должен остановить его. При этом «тормознуть» нужно либо возле официального укрытия, либо возле места, которое можно будет использовать для таких целей. Запрещается экстренная остановка на мостах и эстакадах, под ними, а также вблизи объектов топливной и энергетической сфер, рядом с войсковыми частями и зданиями, где размещаются правоохранительные органы.

Затем водитель должен открыть двери, оповестить пассажиров о месте нахождения укрытия и о необходимости покинуть транспортное средство. В свою очередь, пассажиры обязаны последовать его указаниям и находиться в убежище до конца ракетной опасности.

Водитель обязан закрыть двери и присоединиться к пассажирам, пережидая этот период. Однако на него возлагаются и дополнительные ответственные функции. Во-первых, он должен будет принять меры к открытию дверей в убежище (если они окажутся закрыты). Во-вторых, оказать первую помощь пострадавшим (при соответствующей ситуации).

После окончания опасности транспорт должен возобновить путь по маршруту. При этом с пассажиров не должны брать дополнительную оплату.

Напомним, ранее губернатор Клычков отметил равнодушное отношение орловских водителей маршруток к сигналам ракетной опасности.

ИА «Орелград»