Количество обращений к детскому омбудсмену стабильно растет

За последние четыре года количество обращений увеличилось более чем на четверть.

Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский представил свой традиционный итоговый отчет. Из него следует, что в 2024 году к детскому омбудсмену поступило 1048 обращений, что на 5,9 процента больше по сравнению с 2023 годом. Особо правозащитник отмечает то, что рост числа обращений превратился в долгосрочную тенденции. За четыре года работы регионального детского правозащитного института общее количество поступивших обращений выросло на 27 процентов.

«В первую очередь это свидетельствует об уровне доверия со стороны общества к деятельности уполномоченного и, безусловно, связанно также с гуманитарными проблемами, с которыми столкнулись семьи с детьми, вынужденно покинувшие место жительства в связи с обстрелами неонацистским режимом Украины мирного населения приграничных районов Российской Федерации», – считает Константин Домогатский.

Большинство обращений в защиту прав и законных интересов детей в отчетном году поступило от родителей, их законных представителей и других родственников несовершеннолетних. В том числе поступило 10 коллективных жалоб, в которых озвучивались проблемы в образовательных организациях и вопросы по санитарно-эпидемиологическому благополучию. Кстати, в 2024 году к уполномоченному обратились и 19 несовершеннолетних.

«Дети сообщали о нарушении их прав на образование, личную жизнь, трудовых прав, проблемах в детско-родительских отношениях, – пишет правозащитник. – Стоит отметить, что количество таких обращений увеличилось в три раза по сравнению с 2022 годом. Наибольшее количество обращений от граждан поступало по вопросам семейных правоотношений, в том числе связанных с разводом родителей».

Речь идет о спорах, связанных с воспитанием детей, правом несовершеннолетних на общение с родственниками и на воспитание собственными родителями, определением места жительства ребенка с одним из родителей. Много обращений поступило по проблемам, связанным с вопросами жилья, медицинского обеспечения и образования детей и подростков. Детский омбудсмен подчеркнул, что в 2024 году на 21 процент выросло количество жалоб и обращений, касающихся внутрисемейных конфликтов.

По его мнению, это свидетельствует о существующих непростых процессах в семье как социальном институте. На 6 процентов увеличилось количество обращений по вопросам социального обеспечения граждан, в частности, о назначении и выплате пособий, оказании других мер социальной поддержки семей с детьми. Вместе с тем количество обращений в сфере образования осталось почти на прежнем уровне, их годовой прирост составил лишь 1 процент.

«Проведенный анализ статистических показателей поступивших обращений в адрес уполномоченного свидетельствует не только о необходимости индивидуального подхода и всестороннего изучения каждого такого обращения, особенно, касающегося внутрисемейных конфликтов, но и дает возможность определить наиболее острые системные проблемы в сфере соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, а, следовательно, и выработать конкретные предложения, действия и шаги по их решению», – заключает детский омбудсмен.

ИА «Орелград»