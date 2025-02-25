Орловщина в два раза нарастила экспорт растительных масел

Таковы данные по Орловской области за текущий год.

Как рассказали в Управлении Россельхознадзора, с 1 января ведомство проконтролировало 12 тысяч 236 тонн растительных масел, которые отправлялись из Орловщины в Китай.

Объёмы выросли в два раза — по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Тогда наш регион направил в КНР 5968 тонн данной продукции.

«Отгруженные партии соответствовали карантинным фитосанитарным требованиям Китая», – отметили в ведомстве. Это подтверждалось и результатами лабораторных исследований, проведённых «Всероссийским научно-исследовательским институтом защиты животных».

В итоге Управление Россельхознадзора оформило на вывозимую продукцию 117 фитосанитарных сертификатов.

ИА «Орелград»