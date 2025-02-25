Ночью Орловщина не подвергалась атакам беспилотников

Однако вечером над Орловской областью сбили ещё пять БПЛА.
Об этом сообщили в Минобороны России. Также информацию опубликовал губернатор Андрей Клычков.
«4 БПЛА уничтожены над Орловской областью. Повреждений и пострадавших нет», – написал он. По данным Минобороны, это произошло в период с 16:15 до 17:00.
Однако затем, с 17:25 до 19:45, над Орловщиной нейтрализовали ещё один БПЛА. Позднее о воздушных атаках врага на нашу область не сообщалось.
Напомним, накануне днём над регионом сбили ещё один беспилотник. Также напряжёнными выдались ночи на 24-е и 23-е февраля.
ИА «Орелград»