Ночью Орловщина не подвергалась атакам беспилотников

Однако вечером над Орловской областью сбили ещё пять БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России. Также информацию опубликовал губернатор Андрей Клычков.

«4 БПЛА уничтожены над Орловской областью. Повреждений и пострадавших нет», – написал он. По данным Минобороны, это произошло в период с 16:15 до 17:00.

Однако затем, с 17:25 до 19:45, над Орловщиной нейтрализовали ещё один БПЛА. Позднее о воздушных атаках врага на нашу область не сообщалось.

Напомним, накануне днём над регионом сбили ещё один беспилотник. Также напряжёнными выдались ночи на 24-е и 23-е февраля.

ИА «Орелград»