Кража велосипеда довела орловца до колонии строгого режима

Избежать наказания не помогло даже активное содействие следствию.

Вступило в силу решение по уголовному делу, вынесенное Орловским районным судом в отношении ранее судимого местного жителя. Дело было рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения. Ранее подсудимый Заводским районным судом был приговорен к 2 годам лишения свободы условно за кражу. Испытательный срок ему установили на 1 год, но доказать свое исправление мужчина не смог. По постановлению Заводского районного суда условное осуждение было отменено и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Новые преступления данный гражданин совершил после освобождения из колонии. В материалах очередного уголовного дела фигурировало два эпизода преступной деятельности. Преступник в обоих случаях действовал одинаково. Он выбирал парковки для велосипедов и самокатов. В первом случае он поздним вечером угнал с одной из таких парковок, устроенной у входа в сервисный центр, велосипед стоимостью 13 125 рублей. Владелец велосипеда позднее заявил следствию, что причиненный ему материальный ущерб для него является значительным.

Во втором случае угонщик похитил с парковки велосипед стоимостью 17 875 рублей. Причем если в первом случае украденный велосипед принадлежал простому гражданину, то во втором случае «железный конь» принадлежал одной из орловских компаний. В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме и поддержал заявленное им при ознакомлении с материалами уголовного дела ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.

Оба потерпевших выразили свое согласие на рассмотрение данного дела в особом порядке принятия судебного решения. Государственный обвинитель также выразил согласие на постановление приговора в особом порядке. При решении вопроса о виде и размере наказания суд учел криминальное прошлое велоугонщика. Обстоятельствами, смягчающими наказание, по обоим преступлениям суд счел полное признание вины и раскаяние в содеянном, возмещение ущерба, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а также активное способствование розыску похищенных велосипедов. По совокупности мужчина получил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»