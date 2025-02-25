Налоговики написали портреты типичных самозанятых

Более половины самозанятых в России – это люди моложе 35 лет.

Федеральная налоговая служба России опубликовала интересные статистические данные о самозанятых. Сообщается, например, что 53 процента плательщиков налога на профессональный доход – это люди моложе 35 лет. Из них доля граждан в возрасте до 26 лет составляет 23 процента, в возрасте от 26 до 35 лет – 30 процентов. Фрилансеров среднего возраста насчитывается около 40 процентов. Из них в возрасте от 36 до 45 лет – 27 процентов, а от 46 до 55 лет – 12,8 процента, старше 55 лет – 6,3 процента.

«Средний возраст самозанятого – 36 лет, – сообщает налоговая служба. – Самому молодому из зарегистрированных – 14 лет. Количество фрилансеров этого возраста превышает 9 тысяч человек, которые в основном ведут деятельность в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Нижегородской областях. Возраст самого пожилого самозанятого составляет 99 лет, он работает в Краснодарском крае. Общее число пользователей специального режима «Налог на профессиональный доход» превысило 12,5 миллиона человек. Наиболее популярными видами деятельности остаются строительство, перевозка пассажиров, маркетинг и реклама, создание продукции собственного производства и сдача в аренду квартир».

В Орловской области по состоянию на 1 декабря 2024 года насчитывалось 40,8 тысячи человек, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатель вырос более чем на 11 тысяч налогоплательщиков. В пресс-службе регионального Управления ФНС отмечают, что юридические лица и индивидуальные предприниматели стали активно привлекать к своей деятельности самозанятых.

«В Орловской области с ними сотрудничают почти три тысячи бизнесменов, – сообщали ранее в ведомстве. – Взаимодействие с самозанятыми позволяет легализовать предпринимательскую деятельность, отказаться от сомнительных схем и серых зарплат. Однако существуют налоговые риски в виде подмены трудовых отношений, в рамках которых юрлица и ИП могут злоупотреблять услугами самозанятых. Эти действия нарушают Налоговый кодекс РФ и находятся на контроле у налоговых органов региона».

Стоит также сказать, что специальный режим «Налог на профессиональный доход» могут применять не только граждане Российской Федерации, но и граждане других государств – членов Евразийского экономического союза и Украины. Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно в мобильном приложении «Мой налог», а также через программные продукты банков-партнеров и через портал госуслуг (ЕПГУ). Сейчас к платформе подключен 121 партнеров.

«Данный проект нацелен на обеление теневого рынка и ведение работы легально на максимально комфортных условиях, что придало дополнительный импульс для развития предпринимательства для людей, которые давно хотели работать на себя на выгодных условиях с минимальной административной и финансовой нагрузкой», – подчеркнули в ФНС.

ИА «Орелград»