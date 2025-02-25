Оборот орловского бизнеса превысил 830 миллиардов рублей

Коммерческая деятельность орловских организаций стала активнее.

В 2024 году совокупный оборот организаций Орловской области сложился в сумме 839,2 миллиарда рублей, что на 12,9 процента больше, в действующих ценах, чем в 2023 году. Такие данные приводит Орелстат. Оборот организаций отражает их коммерческую деятельность, пояснили в ведомстве. В него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей).

«Данные по показателю представляют совокупность организаций с соответствующим основным видом деятельности и отражают коммерческую деятельность организаций», – пояснили статистики. По подсчетам Орелстата, индекс промышленного производства в 2024 году по сравнению с 2023 годом составил 106,1 процента. По предварительной оценке, объем продукции сельского хозяйства всех товаропроизводителей в 2024 году составил порядка 154,4 миллиарда рублей, или 102,7 процента в сопоставимых ценах к уровню 2023 года. Производство растениеводческой продукции уменьшилось на 7,3 процента, а продукции животноводства увеличилось на 25,5 процента.

Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в 2024 году составил 36,4 миллиарда рублей, или 88,4 процента в сопоставимой оценке к 2023 году. Непосредственно в декабре 2024 года показатель составил 7,8 миллиарда рублей, или 121,7 процента к декабрю 2023 года. Оборот розничной торговли в 2024 году, по оценкам Орелстата, сложился в сумме 214,8 миллиарда рублей, или 104,8 процента в сопоставимых ценах к 2023 году. Только в декабре минувшего года в регионе было реализовано товаров на 20,8 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 1,8 процента больше, чем в декабре предыдущего года.

ИА «Орелград»