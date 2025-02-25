В Орле отдали честь создателю Черноморского флота

В «Бунинке» открылась выставка «Адмирал Ушаков. Святой праведный воин».

Как пояснили организаторы, выставка проводится в честь 280-летия со дня рождения флотоводца, адмирала, создателя Черноморского флота Федора Ушакова. Они открылась в отделе абонемента образовательных услуг Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина и проработает по 3 марта. На экспозиции представлены издания о жизни и деятельности адмирала, а также описания крупных битв, в которых он принимал участие.

Кроме того, экспонатами выставки стал книги о становлении российского флота, его боевом пути и славных победах, в том числе такие издания как «Адмирал Федор Ушаков. Святой праведный воин», «Мир русской истории», «Ушаков» из серии ЖЗЛ, «Штурм Корфу» и др. Посетители выставки узнают, почему адмирала Ушакова называют великим, и почему он стал единственным флотоводцем, причисленным Русской православной церковью к лику святых, отмечают организаторы.

«Образ легендарного адмирала в художественной литературе нашел свое отражение в романе Леонтия Раковского «Адмирал Ушаков», – говорят в «Бунинке». – Автор следует основным пунктам из биографии Ушакова, останавливаясь на судьбоносных и поворотных. Раковский вводит в повествование историю любви Федора Ушакова к обычной девушке Любе – любви, которую, по версии автора, Федор пронес сквозь всю свою жизнь. Эта история позволяет читателю увидеть Федора Ушакова не только как военного моряка, капитана и затем адмирала флота российского, но и как человека».

Федор Ушаков родился 24 февраля 1745 года в имении Бурнаково, располагавшегося на территории современного Рыбинского района Ярославской области. На службу во флот он поступил в 1761 года. Спустя пять лет окончил Морской кадетский корпус и начал служить на Балтике. С 1769 года служил в Донской флотилии, в составе которой участвовал в русско-турецкой войне 1768-1774 годов. С 1775 года снова служил на Балтике, совершил два похода из Балтийского моря в Средиземное море и обратно. В 1783 году Ушакова перевели на Черное море с одновременным его назначением командиром строящегося в Херсоне 66-пушечного линейного корабля «Святой Павел».

Ушаков участвовал в строительстве главной базы в Севастополе, хорошо проявил себя во время борьбы с эпидемией чумы в Новороссии. В русско-турецкой войне 1787-1791 годов вначале командовал линейным кораблем «Святой Павел», затем – авангардом русской эскадры, которому принадлежала решающая роль в победе над превосходящими силами турецкого флота в сражении у острова Фидониси. В 1790 году Ушаков возглавил Черноморский флот, после чего одержал ряд крупных побед над турецким флотом, в том числе крупные победы в Керченском сражении. Ушаков причислен к лику святых праведных воинов.

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ИА «Орелград»