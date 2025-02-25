Виновнику ДТП под Орлом ограничили свободу

В режиме ограничений мужчина должен провести полтора года.

Обращен к исполнению обвинительный приговор, вынесенный Орловским районным судом. Местный житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (умышленное преступление против безопасности движения и эксплуатации транспорта). Как установил суд, он стал виновником дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в прошлом году на федеральной трассе М-2 «Крым», на территории Орловского муниципального округа.

Как следует из материалов уголовного дела, подсудимый двигался по трассе, находясь за рулем автомобиля «Мицубиси Лансер». Во время маневра обгона он не рассчитал скорость и расстояние, экстренно затормозил, в результате чего иномарку вынесло на встречную полосу, где она протаранила двигавшийся во встречном направлении автомобиль «Дэу Матиз». В результате дорожно-транспортного происшествия серьезно пострадали водитель и пассажиры «Дэу». Водитель получил множественные переломы, то есть травмы, причинившее тяжкий вред его здоровью.

Один пассажир получил тупую травму грудной клетки, сопровождавшуюся переломом ребра с повреждением легкого и развитием апикального пневмоторакса, перелом правой ключицы и другие травмы, которые позднее медики также классифицировали как тяжкие. Второй пассажир тоже получил тяжкие травмы в виде множественных переломов, в том числе перелом бедренной кости.

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением в полном объеме и попросил о применении особого порядка судебного разбирательства, то есть о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев и установил следующие ограничения: не выезжать за пределы территории своего муниципального образования, не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания.

Кроме того, подсудимому назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. А в пользу одного из потерпевших суд взыскал с виновника ДТП в счет компенсации морального вреда денежные средства в размере 600 тысяч рублей.

ИА «Орелград»