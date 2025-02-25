Орловские архивы остались без проверок в прошлом году

Подготовлен доклад о правоприменительной практике в отношении архивного дела.

Департамент культуры Орловской области подготовил доклад об обобщении правоприменительной практики в сфере контроля за соблюдением законодательства об архивном деле. Подобный документ издается ежегодно. Согласно ему, плановые и внеплановые проверки в указанной сфере в Орловской области в 2024 году не проводились. Соответственно, не было выявлено нарушений обязательных требований, установленных законодательством об архивном деле Российской Федерации и Орловской области.

Но совсем без контроля данная сфера не осталась. В 2024 году в отношении так называемых объектов контроля департаментом культуры в рамках профилактической работы было проведено 62 профилактических визита. Кроме того, проводилось консультирование – по телефону должностными лицами, уполномоченными на осуществление контроля. Они разъясняли архивистам периодичность и порядок проведения контрольных и надзорных мероприятий, порядок выполнения обязательных требований, установленных различными нормативными актами.

«По итогам консультирования информация в письменной форме направлялась контролируемым лицам», – сообщается в докладе. Из него также следует, что в рамках реализации программы профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в 2024 году были достигнуты видимые результаты.

Основным итогом департамент называет отсутствие в минувшем году нарушений обязательных требований законодательства об архивном деле подконтрольными субъектами, отметив, что они своевременно принимают меры по соблюдению таких требований. Кроме того, по мнению департамента, в 2024 году была повышена прозрачность и открытость деятельности контрольно-надзорного органа, снижены риски причинения вреда охраняемым законом ценностям, обеспечено единообразие понимания предмета контроля подконтрольными субъектами. Также сообщается о повышении уровня правовой грамотности архивистов и успешном внедрении различных способы профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.

ИА «Орелград»