В Орловской области обезопасят детские лагеря

Правительство региона дало ряд поручений и рекомендаций.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство Орловской области издало постановление об организации отдыха и оздоровления детей в 2025 году. В связи с этим областные власти постановили позаботиться о безопасности. Так, региональному управлению лесами приказано принять меры по обследованию территорий лесного фонда, прилегающих к детским оздоровительным учреждениям. Целью обследования является выявление больных и аварийных деревьев, которые произрастают на расстоянии 50 метров от границ учреждений.

Обследование будет проведено «в целях обеспечения безопасного пребывания детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления, исключения угрозы жизни и здоровью отдыхающих детей». Главному управлению МЧС России по Орловской области правительство региона рекомендовало провести профилактические мероприятия по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области рекомендовано осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль за деятельностью детских лагерей. Главам муниципальных образований правительство настоятельно советует предусмотреть в местных бюджетах на 2025 год объем ассигнований на проведение оздоровительной кампании детей не ниже уровня 2024 года. Также властям на местах рекомендовано выделить финансирование на проведение противоклещевых обработок в местах отдыха детей, а также сохранить показатели охвата детей различными формами отдыха и оздоровления.

Кроме того, они обязаны принять меры по недопущению открытия несанкционированных детских оздоровительных лагерей на территории своих муниципальных образований, обеспечить регулярную уборку территорий, прилегающих к детским оздоровительным лагерям, от мусора и сухой растительности, а также своевременный покос травы. Руководителям лагерей приказано проанализировать сведения о фактическом сроке эксплуатации систем противопожарной защиты до начала летней оздоровительной кампании, организовать периодическое проведение обследования электросетей, кабелей и электрооборудования.

Управлению МВД России по Орловской области рекомендовано принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности жизни детей в период их пребывания в оздоровительных учреждениях, а также при перевозках организованных групп детей по маршрутам следования к местам отдыха и обратно. Примет полиция и меры по созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в период каникул.

По данным УМВД, в прошлом году в рамках подготовки к летней детской оздоровительной кампании в департамент образования еще в мае были направлены предложения по максимальному охвату организованными формами отдыха и оздоровления в летний период детей и подростков, находящихся в социально-опасном положении. Особое внимание полиция уделила тогда несовершеннолетним, состоящим на учете в органах внутренних дел. Летом 2024 года на территории области работали девять загородных оздоровительных лагерей и центров, а также 254 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием, созданные на базе муниципальных и государственных образовательных организаций.

В целом в минувшем году был обеспечен отдых и оздоровление 83,7 тысячи орловских детей и подростков, в том числе различными формами отдыха и оздоровления были охвачены 28 788 детей из семей социального риска. Еще 2827 подростков трудились в экологических отрядах и подсобными рабочими в школах, были привлечены к уборке воинских захоронений.

ИА «Орелград»