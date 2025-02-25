Орловский губернатор анонсировал досрочные каникулы

Школьников могут отпустить на отдых раньше из-за ОРВИ и гриппа.

Об этом Андрей Клычков рассказал во время прямого эфира в социальных сетях.

«По гриппу большое количество заболевших. Я попросил рассмотреть вопрос по ранним каникулам в школах. Нужно разорвать цепочку заболеваний. Будем обсуждать этот вопрос с Роспотребнадзором», – заявил губернатор.

Напомним, что официально весенние каникулы начнутся только 22 марта, а завершатся 30 марта.

Что касается заболеваемости ОРВИ, то по последним доступным данным она продолжает расти. На минувшей неделе орловский Роспотребнадзор сообщал о 6,4 тысячи новых обращений к врачам. Прирост составил 10,6%. При этом на детей в возрасте до 14 лет приходилось 53,83% обращений.

ИА «Орелград»