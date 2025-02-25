Требования к молодежному парламенту ужесточат

Орловский облсовет народных депутатов подготовил ряд поправок.

Депутаты Орловского облсовета на ближайшей сессии рассмотрят проект внесения изменений в положение об Общественном молодежном парламенте при Орловском областном Совете народных депутатов. В частности, в новой редакции будет изложено несколько пунктов о требованиях к членам указанного объединения. Поправки продиктованы изменениями в законодательстве на федеральном уровне. В частности, будет введен ряд ограничений для тех, кто имеет связи с иностранными государствами.

Так, в соответствии с поправками, членом молодежного парламента сможет стать гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, проживающий на территории Орловской области, не имеющий не только неснятой или непогашенной судимости, но и статуса иностранного агента, гражданства и подданства иностранного государства. Ограничение на работу в молодежном парламенте будет распространяться на граждан РФ, имеющих вид на жительство или иной документ, подтверждающего его право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Член молодежного парламента будет досрочно лишен своих полномочий в случае прекращения его гражданства Российской Федерации, получение иностранного гражданства либо вида на жительство за рубежом. Будут внесены в положение и поправки, связанные с проведением специальной военной операции. В частности, планируется закрепить за призванными на военную службу по мобилизации или заключившими контракт их членство в молодежном парламенте на срок полномочий действующего состава. Если, конечно, они не получат за это время судимость, статус иноагента или гражданство другой страны.

В настоящий момент действует созыв молодежного парламента, созданного на 2021-2026 годы. В него входят 38 человек. Кстати, поправки затронут и процедуру избрания членов молодежного парламента. Как и прежде, набирать общественников будут по конкурсу, для чего создается специальная комиссия. По итогам конкурса она должна определить 50 победителей по наибольшей сумме набранных баллов из числа кандидатов, принявших участие. При этом преимущественным правом при прочих равных условиях планируется наделить кандидатов, прошедших военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также участников специальной военной операции.

ИА «Орелград»