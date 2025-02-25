Орловский облсовет заслушает отчет омбудсмена

Наталия Балашова представит доклад на очередной парламентской сессии.

Орловский облсовет народных депутатов включил в повестку дня своей ближайшей сессии отчет о деятельности уполномоченного по правам человека в Орловской области Наталии Балашовой. Из документа следует, что жалобы и обращения граждан являются одним из основных источников информации, позволяющих уполномоченному определять наиболее острые проблемы в сфере реализации прав граждан. А полный и всесторонний анализ поступивших обращений способствует выявлению проблемных вопросов и системных нарушений прав и свобод, а также дает возможность определить пути их решения.

В 2024 году к уполномоченному поступило 1523 обращения. В ряде случаев они рассматривались с выездом к заявителям. Прежде всего, это касалось жалоб, поступающих из мест принудительного содержания, пунктов временного размещения граждан, а также стационарных учреждений социальной защиты населения. Возросло по сравнению с 2023 годом число устных обращений граждан – в ходе личного приема уполномоченному в 2024 году поступило 675 таких обращений.

Увеличилось также число обращений граждан, поступивших через электронные средства связи – 203 сигнала поступило на сайт и электронную почту уполномоченного. В то же время в 2024 году продолжилась тенденция к снижению количества коллективных обращений – если в 2023 году таковых поступило 23, то в 2024 году – 17. Большинство письменных обращений поступило от жителей Орла, Мценска и Ливен. Из других регионов России пришло 29 писем. Основные вопросы, с которыми обращались заявители из других регионов, касались поиска пропавших без вести военнослужащих, оказания медицинской и юридической помощи осужденным.

«В 2024 году выросло количество обращений граждан в сфере защиты социальных прав (22 процента), – отмечает правозащитник. – Обращения касались вопросов социальных выплат, пенсионного обеспечения, льгот и социальных гарантий, оказания материальной помощи. Уполномоченный и сотрудники его аппарата неоднократно проводили выездные приемы в местах принудительного содержания, непосредственно общаясь с находящимися там лицами».

Обращения членов семей осужденных и находящихся под стражей поступали уполномоченному и в рамках участия в «прямой линии», организованной УФСИН России по Орловской области, в ходе личного приема и в письменной форме. Большинство из них содержали жалобы на ненадлежащую или несвоевременно оказанную медицинскую помощь, в том числе специализированную, отказ в проведении медицинских обследований.

Кстати, вопросы защиты прав на охрану здоровья и медицинскую помощь содержались в 14 процентах обращений жителей региона. Подавляющее большинство касались бесплатного лекарственного обеспечения, прохождения медико-социальной экспертизы, получения направления в федеральные медицинские центры. Актуальными остаются и вопросы легализации граждан на территории Российской Федерации. По вопросам в сфере миграции уполномоченному в 2024 году поступило 137 обращений, или 9 процентов от всех поступивших обращений. В течение года уполномоченным проводились личные приемы граждан в муниципальных образованиях Орловской области, в пунктах временного размещения граждан, в государственных и муниципальных учреждениях, на базе общественных организаций.

«Увеличение количества поступивших и рассмотренных обращений обусловлено интенсивной работой с лицами, вынужденно покинувшими приграничные территории в ходе проведения специальной военной операции, – отмечает Наталия Балашова. – Всем обратившимся оказана юридическая и практическая помощь».

ИА «Орелград»