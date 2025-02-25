В Орле на Доме быта вывесили новый баннер

25.2.2025 | 12:03 Новости, Общество

Ранее фасад закрывало изображение президента России.

Фото: t.me/orelsvodka

Новый баннер посвящён юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Центр композиции занимает скульптура «Родина-мать зовёт!». Также на баннере размещены изображения красных флагов, поднятых над рейхстагом и освобождённым Орлом.

Композицию усиливает тематическая надпись: «Помним! Гордимся!».

Несколько дней назад со здания сняли старый баннер, существенно повреждённый прямыми солнечными лучами. После этого плачевное состояние Дома быта стало очевидно для всех.

ИА «Орелград»


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