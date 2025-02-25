В Ливнах «встряхнут» межмуниципальные маршруты

Здесь ожидаются изменения и обновления.
О них рассказали в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.
Так, с 1 марта ещё четыре маршрута, которые связывают Ливны с различными населёнными пунктами Ливенского района, перейдут под управление ООО «Автотранспортное предприятие». Таковы результаты проведённых торгов.
Кроме того, с 1 марта новые автобусы появятся ещё на пяти маршрутах:
- №180 «Ливны – Круглое»,
- №184 «Ливны – Калинино»,
- №185 «Ливны – Овсянниково»,
- №186 «Ливны – Теличье»,
- №434 «Ливны – Долгое».
Ранее в этом году таким же образом обновили ещё семь местных трёхзначных маршрутов.
Также в первом квартале года (то есть до 1 апреля) «Организатор перевозок» планирует добиться того, чтобы межмуниципальный транспорт района отображался на онлайн-картах. Это позволит местным жителям точнее планировать свои поездки.
ИА «Орелград»