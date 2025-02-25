В Ливнах «встряхнут» межмуниципальные маршруты

25.2.2025 | 13:11 Новости, Транспорт

Здесь ожидаются изменения и обновления.

Фото: ИА “Орелград”

О них рассказали в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Так, с 1 марта ещё четыре маршрута, которые связывают Ливны с различными населёнными пунктами Ливенского района, перейдут под управление ООО «Автотранспортное предприятие». Таковы результаты проведённых торгов.

Кроме того, с 1 марта новые автобусы появятся ещё на пяти маршрутах:

  • №180 «Ливны – Круглое»,
  • №184 «Ливны – Калинино»,
  • №185 «Ливны – Овсянниково»,
  • №186 «Ливны – Теличье»,
  • №434 «Ливны – Долгое».

Ранее в этом году таким же образом обновили ещё семь местных трёхзначных маршрутов.

Также в первом квартале года (то есть до 1 апреля) «Организатор перевозок» планирует добиться того, чтобы межмуниципальный транспорт района отображался на онлайн-картах. Это позволит местным жителям точнее планировать свои поездки.

ИА «Орелград»


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