В Ливнах «встряхнут» межмуниципальные маршруты

Здесь ожидаются изменения и обновления.

О них рассказали в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Так, с 1 марта ещё четыре маршрута, которые связывают Ливны с различными населёнными пунктами Ливенского района, перейдут под управление ООО «Автотранспортное предприятие». Таковы результаты проведённых торгов.

Кроме того, с 1 марта новые автобусы появятся ещё на пяти маршрутах:

№180 «Ливны – Круглое»,

№184 «Ливны – Калинино»,

№185 «Ливны – Овсянниково»,

№186 «Ливны – Теличье»,

№434 «Ливны – Долгое».

Ранее в этом году таким же образом обновили ещё семь местных трёхзначных маршрутов.

Также в первом квартале года (то есть до 1 апреля) «Организатор перевозок» планирует добиться того, чтобы межмуниципальный транспорт района отображался на онлайн-картах. Это позволит местным жителям точнее планировать свои поездки.

ИА «Орелград»