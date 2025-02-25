В Орле вдвое увеличили финансирование спорта

Власти областного центра внесли поправки в муниципальную программу.

Администрация города Орла обновила паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 2024-2026 годы». В частности, изменены объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы. Общий объем финансирования увеличен до 26,7 миллиона рублей. В первоначальной редакции он составлял 14,58 миллиона рублей. Финансирование увеличено в связи с ожидающимся траншем из федерального бюджета, который запланирован на 2025 год в сумме 10,92 миллиона рублей.

С учетом этого транша на развитие спорта и физкультуры только в 2025 году город планирует направить 16,982 миллиона рублей. Объем финансирования на 2026 год пока запланирован в сумме 4,86 миллиона рублей. Основной вклад в программу сделает сам город Орел, который обещает из своей казны выделить 12,122 миллиона рублей. Областной бюджет в 2025 году добавит еще 1,08 миллиона рублей. Запланировано и финансирование из внебюджетных источников в общей сумме 2,58 миллиона рублей.

В текущем году основная часть денежных средств будет направлена на укрепление материально-технической базы спортивной школы «Олимп», а также на организацию и проведение этой школой спортивных мероприятий. Целевыми индикаторами программы предусмотрено достижение к окончанию срока ее реализации до 54 процентов удельной доли горожан в возрасте от 3 лет до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

В городе должно проводиться не менее 110 физкультурных и спортивных мероприятий в год, а уровень обеспеченности населения города Орла спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, должен к концу 2026 года составить не менее 48,5 процента. В мэрии говорят, что физическая культура и спорт являются важнейшим фактором, обеспечивающим нравственное и физическое развитие населения, а также социальную стабильность и развитие общества.

«По мере возрастания роли физической культуры и спорта в обществе она перерастает быть просто одной из форм удовлетворения потребностей, – следует из паспорта программы. – Выход физической культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов, является одной из составляющих государственной политики в области спорта».

Власти областного центра отмечают, что в последние годы остро стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения, увеличения количества людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья, в мэрии относят снижение уровня жизни, ухудшение условий обучения, труда, отдыха и состояния окружающей среды, а также низкую мотивацию горожане к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Общая ситуация в городе в настоящее время характеризуется недостаточным уровнем обеспеченности спортивными сооружениями для проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы и неудовлетворительным техническим состоянием многих из них. Не хватает спортивного инвентаря и оборудования в образовательных организациях, в том числе спортивных школах. Позитивным моментом власти считают начало восстановления физической культуры на предприятиях и в учреждениях, но сетует при этом на дефицит специалистов по физической культуре и спорту, работающих в трудовых коллективах.

ИА «Орелград»