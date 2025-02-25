В Орле прокуратура отстояла жилищные права сирот

Им выставили незаконный счёт за задолженность по коммунальным платежам.

Прокурорский иск рассматривался в Советском районном суде Орла.

Как установил суд, за тремя несовершеннолетними детьми, которые остались без попечения родителей, зарегистрировали право общей долевой собственности на квартиру. Недвижимость находилась в Орле. В 2016-м детям назначили опекуна.

Однако администрация Орловского муниципального округа не передала квартиру опекуну в доверительное управление в положенные сроки. Только в 2021-м Орловский МО уведомил коллег из администрации Орла о принятых мерах по сохранению данного имущества за несовершеннолетними.

В свою очередь, администрация Орла тоже нарушила закон, так как чиновники не обследовали жильё и не закрепили его за детьми. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

В результате у собственников жилья образовалась задолженность по коммунальным платежам. Причём — на целых 242 тысячи рублей.

Прокуратура решила восстановить справедливость и переложить этот долг на администрации Орловского муниципального округа и города Орла. Суд удовлетворил иск.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»