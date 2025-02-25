В Орле столкнулись маршрутка и «Скорая»

В ДТП пострадали люди.

Как рассказали в ГАИ Орловской области, авария случилась накануне в 15 часов в Северном районе, у дома по Московскому шоссе, 175.

53-хлетний водитель «Скорой помощи» ехал в сторону деревни Хардиково. У автомобиля была включена сирена. В этот момент с правой стороны с прилегающей территории выехал маршрутный ПАЗ, которым управлял 63-летний мужчина.

Произошло столкновение. Пострадали двое пассажиров «Скорой помощи» – 25-ти лет и 41-го года. Их доставили в больницу Семашко. Однако госпитализация не понадобилась.

Позднее в то же медицинское учреждение обратился и водитель «Скорой». Его также не пришлось госпитализировать.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 13 ДТП. Различные травмы получили семеро человек. Двое — погибли (в аварии на железнодорожном переезде).

ИА «Орелград»