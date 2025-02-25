Следственный комитет займётся аварией на орловском переезде

Пока что СКР устанавливает обстоятельства происшествия.

Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России. Орловскую аварию изучает Брянский следственный отдел данной структуры.

Уточняется, что речь идёт о доследственной проверке — по признакам преступления, предусмотренного статьёй 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).

Тем не менее, пока основная версия остаётся прежней. «По предварительной информации, водитель легкового автомобиля

проигнорировал запрещающий сигнал и выехал на железнодорожный переезд в непосредственной близости перед движущимся поездом», – поясняются в СКР.

Напомним, в результате происшествия водитель и пассажир автомобиля скончались на месте.

На данный момент следователь осмотрел место происшествия. Также он приступил к комплексу проверочных мероприятий – чтобы установить все обстоятельства аварии.

Ранее стало известно, что в Орле столкнулись маршрутка и «Скорая».

ИА «Орелград»