Облсовет проведет конкурс творческих работ в честь 80-летия Победы

Проект уже получил одобрение на заседании профильного парламентского комитета.

Вопрос об учреждении нового творческого конкурса включен в повестку дня основного заседания Орловского облсовета. Как уточнили в пресс-службе регионального парламента, предварительно его одобрили участники заседания комитета по науке, молодежной политике и связям с общественными объединениями. К участию в конкурсе будут приглашены молодые люди в двух возрастных категориях: от 12 до 16 лет и от 17 до 23 лет.

«Мы специально расширили возрастные группы участников, чтобы не только школьники, но и студенты вузов и сузов могли принять в нем участие. Хочу отметить отличие этого конкурса от ранее нами проводимых. Творческая работа, выдвигаемая на рассмотрение конкурсной комиссии, предполагает совместную работу ученика (студента) с его родителями, членами семьи», – цитирует пресс-служба облсовета депутата Юлию Мальфанову, которая войдет в состав конкурсной комиссии.

Сам конкурс называется «Моя семья в Великой Отечественной войне». Его проведут в рамках празднования 80-й годовщины Победы ради вовлечения молодежи в процесс сохранения памяти о Великой Отечественной войне и формирования положительного образа защитника Отечества. Основными задачами являются: патриотическое воспитание молодежи на примерах подвига их предков – участников Великой Отечественной войны; стимулирование интереса молодежи к изучению истории Великой Отечественной войны через поисково-исследовательскую деятельность по восстановлению родословной, а вместе с ней и исторической памяти.

Кроме того, конкурс призван содействовать сохранению памяти о героическом прошлом нашей страны, о подвигах советских воинов-победителей. Организатором выступит Орловский областной Совет народных депутатов. В конкурсе смогут принять участие только граждане Российской Федерации, проживающие на территории Орловской области. Им предложат выполнить конкурсную работу на одну из тем: «Семейный альбом 1941-1945 годов» (изучение истории появления фотографий, судеб людей в тот период, когда были сделаны снимки) и «Моя семья в летописи Великой Отечественной войны» (описание истории семьи или жизни кого-либо из ее членов).

Победители будут награждены почетными грамотами Орловского областного Совета народных депутатов с выплатой единовременного поощрения, размер которого в каждой возрастной группе составляет: за 1-е место – пять тысяч рублей, за 2-е место – четыре тысячи рублей, за 3-е место – три тысячи рублей.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»