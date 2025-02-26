Для орловцев выпустили памятку о коррупции

Прокуратура Орловской области издала и распространила полезную информацию.

Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Об этом говорится в памятке, распространенной по региону прокуратурой Орловской области.

Ведомство напоминает, что для граждан, должностных лиц органов власти и организаций установлены определенные ограничения, запреты, предписания, а также введены меры уголовной, административной и дисциплинарной ответственности за их несоблюдение. Например, Уголовным кодексом РФ установлена ответственность за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве, мелкое взяточничество, то есть получение и дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тысячи рублей.

Кроме того, уголовная ответственность грозит за коммерческий подкуп и посредничество в нем. Мелким при этом считается коммерческий подкуп в размере, не превышающем 10 тысяч рублей. С точки зрения закона, взятка – это получение должностным лицом или через посредника материальных ценностей в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий или бездействия в пользу взяткодателя. Взяткой читается и вознаграждение за общее покровительство или попустительство по службе.

Получение взятки влечет уголовную ответственность, предусмотренную статьей 290 УК РФ, за которое установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом до семидесятикратной суммы взятки. Дача взятки наказывается аналогично, но по статье 291 УК РФ. Посредничество во взяточничестве оценивается по статье 291.1 УК РФ, получить за это можно до 12 лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Получение коммерческого подкупа влечет в соответствии со статьёй 204 УК РФ уголовное наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

«О случаях противоправных, коррупционных действий (бездействий) следует сообщать в органы внутренних дел, федеральной службы безопасности, следственные органы Следственного комитета России либо органы прокуратуры», – подчеркнуто в памятке. К слову, на прошедшей недавно коллегии прокуратуры Орловской области было отмечено, что в регионе в 2024 году было зарегистрировано 124 преступления коррупционной направленности. По сравнению с 2023 годом почти на 11 процентов увеличилось число выявленных преступлений в сфере взяточничества.

В свою очередь Управление МВД России по Орловской области в своем годовом отчете указало, что в 2024 году сотрудниками оперативных подразделений экономического блока было выявлено 80 преступлений коррупционной направленности, в том числе 60 фактов взяточничества. По оценкам полиции, средний размер незаконного денежного вознаграждения в прошлом году в регионе составил 278 тысяч рублей.

ИА “Орелград”