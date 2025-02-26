В Орле на один маршрут срочно ищут 14 автобусов

26.2.2025 | 14:55 Новости, Транспорт

Желающих частников срочно ищет мэрия.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Перевозчикам предлагают взять на себя обслуживание маршрута №16 («Улица Планерная – «Северсталь-метиз»»). Заявки от желающих принимает Комитет по организации транспортного обслуживания населения и связи Администрации Орла.

Как пояснили в мэрии, автобусы потребуются на срок, нужный для проведения соответствующего конкурса. Однако «отбой» дадут не позднее 31 марта.

Заявки принимаются от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с сегодняшнего дня в здании городской администрации (на Пролетарской горе, 1) в кабинете 236. Контактный телефон — 8 (4862) 43-36-02.

Для обслуживания маршрута требуются 14 единиц транспорта. Вместимость автобусов должна начинаться от 35 мест. Кроме того, не рассматривается слишком «возрастной» транспорт (со сроком эксплуатации свыше восьми лет).

Напомним, ранее стало известно, что муниципальное «ТТП», которое занималось данным направлением, перебрасывает современные «ЛиАЗы» на маршрут №9.

ИА «Орелград»


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