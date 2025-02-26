В ОГУ открылась выставка архивных документов

Выставка «Студент, боец, защитник» приурочена к Году защитника Отечества.

Научная библиотека и Архив Орловского государственного университета имени И.С.Тургенева в рамках проекта «Страницы Великой войны» организовали на выставку архивных документов «Студент, боец, защитник». Она проработает в читальном зале библиотеки по 14 марта. Как пояснили организаторы, акция запущена в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это дань памяти героям прошлого и благодарность ветеранам, а также участникам специальной военной операции. Кроме того, она приурочена к Году защитника Отечества, каковым 2025 год объявил президент России Владимир Путин.

«Выставка архивных документов «Студент, боец, защитник» рассказывает скупым официальным языком историю создания Армии рабочих и крестьян, ставшей «несокрушимой и легендарной, прославленной в боях, – цитирует пресс-центр университета директора Научной библиотеки Ирину Василевскую. – Экспозиция рассказывает о студентах Орловского педагогического института, призванных в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии в еще мирные, но тревожные 40-е годы ХХ века».

По ее словам, уникальные документы почти вековой давности рассказывают о студентах Орловского педагогического института, избравших самую мирную профессию. Они хотели стать учителями, но вместо учебников взяли в руки оружие и встали на защиту Родины. В архиве сохранились, например, заявления о принятии в число студентов индустриально-педагогического института в октябре 1931 года, свидетельства об эвакуации института в Бирск и его реэвакуацию в Елец, о возвращении в освобожденный Орел

Среди наиболее интересных экспонатов организаторы выделяют личную карточку бойца отряда территориальной обороны 1923 года – судя по ней, учитель в отряде стал библиотекарем-пропагандистом. Другой любопытный экспонат – повестка на прохождение военно-учебных сборов. В ней подробно описано, что именно получателю следует взять с собой и отдельной строкой напоминается: «перед явкой в часть вымыться и надеть чистое белье».

Также экспонируется письмо студента-красноармейца директору института, в котором он просит о продолжении обучения после демобилизации. Но особо организаторы выделяют справку на имя Адонкина Василия Семеновича, студента 1 курса физико-математического факультета, призванного в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии.

«Человек избрал для себя благородную профессию – быть учителем, но Родина нуждалась в высококвалифицированных военных кадрах, и он был направлен в военное училище. Стал летчиком и громил врага в небе, – уточнили в ОГУ. – Герой Советского Союза Адонкин Василий Семенович погиб в воздушном бою с превосходящими силами противника в районе озера Эккере (Финляндия) 17 марта 1944 года».

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”