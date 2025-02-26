В Орле ЛиАЗы перебросят с маршрута на маршрут

Ими усилят проблемный №9.

Такую информацию публикует группа «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru».

Муниципальное «Трамвайно-троллейбусное предприятие» усилит обслуживание маршрута №9 («Улица Емлютина — Санаторий «Лесной»») за счёт современных ЛиАЗов, которые временно «позаимствуют» с маршрута №16 («Улица Планерная – «Северсталь-Метиз»»). При этом на 16-й маршрут временно вернутся ПАЗы частных перевозчиков.

Как отмечают авторы публикации, такая «перетасовка» связана с большим количеством жалоб на 9-й маршрут. В последнее время они только усиливаются.

О необходимости наладить работу данного маршрута говорил и орловский губернатор Андрей Клычков на одном из последних прямых эфиров в соцсетях.

ИА «Орелград»