Орловцы отпразднуют Масленицу 2 марта

На этот день в Орле придутся основные праздничные гуляния.

Их программу опубликовала мэрия.

Расписание публикует мэрия.

Основным местом встречи станет Городской парк культуры и отдыха. 2 марта с 10 до 15 на аллеях перед входом будет работать тематическая ярмарка «Широкая Масленица». Орловцы смогут попробовать и оценить блины с разнообразными начинками, а также плов и шашлык, глинтвейн и многое другое.

В полдень там же откроется ярмарка декоративного и прикладного творчества «Город мастеров».

Концертная программа тоже начнётся в 12:00 — параллельно в городском и в детском парках. Также в детском парке проведут выставку чучел «Сударыня Масленица».

Кроме того, 2 марта в 10 часов народные гуляния состоятся в Северном районе у центра «Металлург». В 12 часов концерт «Душа ты моя – Масленица» начнётся на улице 5 Августа в сквере 5-й Орловской стрелковой дивизии.

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ИА «Орелград»