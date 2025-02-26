В Ливнах открыли парты Героев отцу и сыну

Оба они в разное время учились в местной гимназии — и героически погибли на СВО.

Новость сообщили в городской администрации.

Парты Героев открыли в ливенской гимназии в память об отце и сыне Мишиных — Сергее Александровиче и Александре Сергеевиче. На мероприятии присутствовали их ближайшие родственники, нынешние школьники, а также их преподаватели.

Сергей Мишин родился в 1972-м году. Проходил срочную службу, затем работал на «Ливгидромаше», после — в частной охране. В 2022-м добровольно отправился на СВО. Спустя около трёх месяцев орловец погиб в ожесточённом бою в Луганской Народной Республике у села Новосёловское. Посмертно его отметили Орденом Мужества.

Его сын, Александр Мишин, появился на свет в 2001-м. После получения образования он также работал на «Ливгидромаше», затем был призван на срочную службу. В 2021-м орловец подписал контракт с Министерством обороны. Затем принял участие в специальной военной операции. Был отмечен медалями Жукова и «За отвагу». В январе этого года мужчина погиб в Курской области, находясь на боевом дежурстве.

Первыми за парты героев сели гимназисты-отличники, активные участники олимпиад и конкурсов – Валерия Карпухина, Анастасия Костенкова, Захар Печерский и Андрей Серёгин.

ИА «Орелград»