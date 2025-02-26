Орловская компания заплатит 400 тысяч рублей за мигранта

Юридическое лицо привлечено к административной ответственности за правонарушение в сфере миграционного законодательства.

Как сообщает пресс-служба Новосильского районного суда Орловской области, рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 18.15 КоАП РФ. Его возбудили сотрудники полиции за нарушение миграционного законодательства. Фигурантом стала местная компания занимающаяся выращиванием овощей. Из материалов дела следует, что она заключила трудовой договор с гражданином Республики Узбекистан.

«Вместе с тем, уведомление о приеме на работу иностранца направлено в Управление по вопросам миграции УМВД России по Орловской области в срок, превышающих три рабочих дня с даты заключения договора, что послужило поводом к возбуждению дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 18.15 КоАП РФ, которое передали в суд», – уточнили в пресс-службе суда.

Иными словами, дело на фирму завели за несвоевременное уведомление территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль в сфере миграции, о заключении трудового договора с иностранным работником. В суде представитель организации вину не отрицал, но просил о смягчении наказания, поскольку законодательством в подобных случаях предусмотрено назначение крупных штрафов.

Представитель организации просил суд назначить наказание в виде штрафа ниже установленного статьей минимального размера, поскольку «срок подачи уведомления был нарушен незначительно». Также он просил учесть в качестве смягчающих обстоятельств непростое финансовое положение фирмы. Он указал, что у компании накопилась крупная задолженность перед кредиторами, и штраф лишь ухудшит финансовое положение. Еще одним аргументом в пользу смягчения наказания стало активное оказание фирмой помощи участникам специальной военной операции. Но избежать крупного штрафа не удалось.

«Исследовав материалы дела, суд признал организацию виновной в совершении правонарушения и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей, указав, что оснований для изменения вида наказания на более мягкое и снижения размера штрафа ниже минимально предусмотренного санкцией статьи не имеется, – информирует пресс-служба Новосильского районного суда. – Кроме того, юридическое лицо совершило нарушение миграционного законодательства повторно. Постановление суда не вступило в законную силу».

ИА “Орелград”