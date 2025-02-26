Прокурор Орловской области принял участников СВО

26.2.2025 | 13:20 Закон и порядок, Новости, СВО

Также на приём смогли попасть члены их семей.

Фото: Прокуратура Орловской области

Кроме Алексея Тимошина в мероприятии участвовала глава регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Анисимова. Также на приёме присутствовал председатель орловского отделения общественной организации «Российский общенародный союз» Владислав Абрамов.

Известно, что в адрес прокурора поступили обращения о разъяснении законов, которые регулируют вопросы назначения и получения выплат и социальных льгот. Также лиц, пришедших на приём, интересовали и другие темы.

«Прокурор области ответил на вопросы заявителей, по отдельным обращениям даны поручения», – пояснили в органе надзора.

Также в прокуратуре напомнили, что соблюдение прав участников специальной военной операции и членов их семей находится на контроле надзорного ведомства.

ИА «Орелград»


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