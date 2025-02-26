Орловских бизнесменов лично примет прокурор

Очередной прием граждан намечен на 4 марта.

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин совместно с региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей Евгением Лыкиным проведут совместный личный прием предпринимателей. Подобные мероприятия стали уже традиционными. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, очередной совместный прием граждан состоится 4 марта в 10-00 часов. Записаться на него можно заранее по следующим телефонам: 8 (4862) 40-56-49 – старший помощник прокурора Орловской области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Васильевна Харыбина; 8-903-637-14-95, 8 (4862) 43-63-89 – дежурный прокурор.

Вопросы, озвученные в ходе личного приема, берутся на особый контроль. Подобное мероприятие, например, прошло в ноябре 2024 года, когда совместный с Евгением Лыкиным прием провел и.о. прокурора Орловской области Юрий Пахолков. Как сообщала тогда пресс-служба прокуратуры региона, на личный прием обратились предприниматели с вопросами о проверке законности действий органов местного самоуправления, а также о нарушении их прав в ходе уголовного судопроизводства.

«В ходе приема обратившиеся предприниматели смогли получить ответы на заданные вопросы, им так же разъяснены положения действующего законодательства, – подчеркнули в надзорном ведомстве. – По поступившим обращениям даны поручения о проведении проверок, их результаты поставлены на контроль в прокуратуре региона».

К слову, в ходе недавней встречи с губернатором Андреем Клычковым Евгений Лыкин отметил, что основным из направлений деятельности института уполномоченного остается рассмотрение обращений предпринимателей. По его словам, в 2024 году к нему обратились около 1600 представителей бизнеса, в том числе – через общественные приемные. «132 обращения требовали проведения проверок и запросов в государственные органы. По данным обращениям были получены ответы, практически 26 процентов из них были удовлетворены», – цитирует Евгения Лыкина пресс-служба губернатора.

ИА “Орелград”