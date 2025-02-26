Орловская Росгвардия передала на СВО 20 стволов

Оружие добровольно сдали граждане.

Церемония передачи состоялась в Орле в Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии. Как рассказали в пресс-службе ведомства, около 20 единиц охотничьего оружия поступят в распоряжение бойцов на Краснолиманском направлении.

Оружие добровольно сдали граждане — в виде пожертвования. При этом подавались соответствующие заявления, а также оформлялся акт приёма-передачи.

Чтобы сдать оружие, можно обратиться в Центр лицензионно-разрешительной работы (на Московской, 76-А) или воспользоваться специальным электронным сервисом на официальном интернет-сайте Росгвардии. В последнем случае нужно будет заполнить и отправить форму специальной заявки.

Как уточняет Росгвардия, на СВО, в первую очередь, требуются многозарядные ружья – гладкоствольные полуавтоматические 12-го калибра. Именно они наиболее эффективны при отражении атак БПЛА врага.

В минувшем и текущем годах Центр лицензионно-разрешительной работы передал в зону специальной военной операции около 270 единиц оружия.

ИА «Орелград»