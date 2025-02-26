Орловское предприятие предлагает новинку

Бизнес партнеры ООО «Торговый дом «ЭКСПЕРТ- КАБЕЛЬ» разработали и успешно запустили в производство первую партию кабеля среднего напряжения с алюминиевым проволочным экраном, который уже вызвал интерес у заказчиков.

«Кабели силовые марки АПвВнг(А)-LS предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6, 10 кВ номинальной частотой 50 Гц для сетей с заземленной и изолированной нейтралью, а также для групповой прокладки в закрытых кабельных сооружениях, на открытом воздухе, в сухих грунтах. Проволочный экран надежно защищает от токов короткого замыкания, делает кабель более легким и соответствует всем параметрам ГОСТ 34834-2022. Поверх проволочного экрана обмоткой накладывается стеклолента для дополнительной защиты, что обеспечивает его негорючесть и безопасность при использовании. Ранее мы предлагали своим клиентам аналогичные кабели, но с медным экраном. Переход на алюминиевый сплав стал возможным благодаря изменениям ГОСТ и позволил предложить заказчикам более экономичный вариант», – рассказывает Николай Лелякин, директор ТД «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ».

«У ТД «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» широкая сеть партнеров, охватывающая всю Россию. Именно поэтому мы стремимся предлагать разнообразие товаров и услуг, чтобы каждый клиент мог найти оптимальное решение для своих задач. Это позволяет сократить расходы и снизить конечную стоимость товаров и услуг для потребителя».

Реклама. Рекламодатель ­ ООО «ТД «ЭКСПЕРТ- КАБЕЛЬ». ИНН 5754200956.