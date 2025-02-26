Защиту прав участников СВО обсудили в Орле

Мероприятие прошло в областном филиале Государственного фонда «Защитники Отечества».

В филиале Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» прошло мероприятие, на котором были рассмотрены вопросы защиты трудовых прав участников СВО и членов их семей. Об этом сообщает аппарат уполномоченного по защите прав граждан в Орловской области. «Особое внимание было уделено задачам переобучения и трудоустройства ветеранов СВО, предложены варианты занятости на дому лицам, получившим увечья в ходе специальной военной операции», – отметили в офисе правозащитника.

Омбудсмен Наталия Балашова подчеркнула, что защита прав и законных интересов участников специальной военной и членов их семей – это особая правозащитная тема, одна из приоритетных задач современной государственной политики. Непосредственно участвующие в боевых действиях военнослужащие, а также их семьи, оказываются в условиях повышенного риска и требуют особого внимания со стороны всех государственных органов.

В прошлом году к уполномоченному по правам человека в Орловской области поступило 350 обращений от участников СВО и их родственников. Заявители просили ознакомить их с нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы прохождения военной службы, оказать содействие в получении социальной поддержки, жилищных, трудовых, образовательных и транспортных льгот. Членов семей участников СВО интересовали меры поддержки, направленные на улучшение условий их жизни, обеспечение социальной защищенности в виде необходимой медицинской помощи, социального обслуживания и финансовой поддержки.

Как следует из годового доклада правозащитника, наибольшее количество обращений поступило уполномоченному с просьбой оказать содействие в установлении местонахождения военнослужащих, которые перестали выходить на связь с родственниками, освобождении из украинского плена, возвращении тел погибших. Каждое обращение было рассмотрено, по каждому заявлению принимались меры к восстановлению нарушенных прав.

Например, на личном приеме к омбудсмену обратилась гражданка, которая попросила помочь в решении вопроса начисления пенсии ее сыну, участнику СВО. Сын служил с 2004 года до 2022 года, после увольнения по выслуге лет вернулся в Орел, где заключил контракт с Министерством обороны и был направлен для выполнения боевых задач в зону СВО. В 2023 году он получил ранение, ему присвоили категорию «Д» по военной травме. После ранения гражданин был комиссован и направлен в Орел, где неоднократно обращался в военную прокуратуру Брянского гарнизона с просьбой рассмотреть вопрос о начислении ему военной пенсии. Однако вопрос не был решен.

До обращения к уполномоченному военную пенсию по выслуге лет гражданин не получал. Уполномоченный во взаимодействии с военным комиссариатом Орловской области установил, что пенсионное дело орловца было по ошибке отправлено в военный комиссариат Ивановской области. При содействии омбудсмена пенсионное дело военнослужащего вернули в Орловскую область, после чего ему, наконец, назначили военную пенсию.

ИА «Орелград»