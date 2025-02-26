В Орле закрыты на карантин 199 классов

26.2.2025 | 16:25 Важное, Медицина, Новости

Ограничительные мероприятия введены в 41-й школе.

Фото: Администрация Орла (иллюстративное)

Об этом сообщает «Первый областной», ссылаясь на региональное Управление Роспотребнадзора.

Основная причина карантина — заболеваемость ОРВИ и гриппом.

Напомним, на днях стало известно, что по той же причине орловские школьники могут досрочно отправиться на весенние каникулы. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков.

Также накануне Роспотребнадзор сообщил об увеличении заболеваемости ОРВИ на 20% и ковидом на 36%. При этом темп распространения вирусов заметно вырос.

ИА «Орелград»


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