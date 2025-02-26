На Орловщине выявили 789 тонн некачественной пшеницы

Всю продукцию изготовил один орловский ИП.

Новость сообщили в орловском Управлении Россельхознадзора.

Нарушение допустил ИП глава КФХ Сысоев В.В. Предприниматель, реализуя 300 тонн продовольственной пшеницы, не внёс в документы информацию о декларации о соответствии. Это является нарушением требований технического регламента Таможенного союза.

Что интересно, на самом деле такая декларация имелась. Об этом свидетельствуют данные, размещённые на сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация).

Также тот же индивидуальный предприниматель выпустил в обращение ещё 3 партии зерна пшеницы (общим весом 493 тонны). Она предназначалась уже и для пищевых, и для кормовых целей. Документы на эти партии также не соответствовали требованиям технического регламента, не была принята и декларация об их соответствии.

Кроме того, Россельхознадзор выяснил, что 789 тонн пшеницы, выпущенной ИП и предназначенной в пищу, «недотягивают» до государственным стандартов по показателям качества. Как считают в ведомстве, это свидетельствует о нарушениях, допущенных при хранении продукции.

«ИП главе КФХ Сысоеву В. В. объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», – указали в пресс-службе.

ИА «Орелград»