В Орловском сузе открыли спортзал и УПК

26.2.2025 | 16:36 Новости, Образование

Обновления произошли в Орловском автодорожном техникуме.

Фото: Орловский автодорожный техникум

Здесь после ремонта открылся обновлённый спортивный зал. Также в сузе заработал учебно-производственный комплекс. Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

В честь этого события в техникуме прошёл спортивный фестиваль. Победители соревнований получили призы и подарки.

Также в честь этих событий суз посетила делегация, состоявшая из представителей областной администрации, регионального парламента, силовых служб, а также предприятий, которые являются партнёрами техникума.

По итогам визита принято решение о проведении совместного спортивного мероприятия для студентов и их будущих работодателей. Оно должно состояться 1 июня, в День защиты детей.

Также сотрудничество с реальным сектором орловской экономики планируется и в рамках занятий в учебно-производственном комплексе. УПК должен стать для учащихся не просто площадкой для практики, но и первым рабочим местом.

Фото: Орловский автодорожный техникум

ИА «Орелград»


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