В Орёлстате каждому орловцу «выдали» по 328 блинов

26.2.2025 | 17:00 Новости

Служба статистики провела интересное исследование.

Фото: ИА «Орелград»

В связи с наступившей Масленицей специалисты решили сосчитать — сколько блинов можно произвести из молока, изготовленного в Орловской области в 2024-м году. Оказалось, что на каждого жителя региона придётся по 328 штук.

При этом за основу взяли классический рецепт со следующими ингридиентами:

  • молоко — 1 литр,
  • мука — 400 граммов,
  • яйца — 4 штуки,
  • сахар — 40 граммов,
  • соль — одна четвёртая чайной ложки,
  • растительное масло — 25 миллиграмм.

Как считают сотрудники службы статистики, из всего этого можно изготовить, в среднем, по 25 блинов. Исходя из этого производился расчёт.

Ранее Орёлстат, основываясь на предварительных данных, сообщил, что в истекшем году в нашей области произвели 111,9 тысячи тонн молока. По сравнению с 2023-м показатель сократился на 1,4%.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования