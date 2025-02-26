В Орёлстате каждому орловцу «выдали» по 328 блинов

Служба статистики провела интересное исследование.

В связи с наступившей Масленицей специалисты решили сосчитать — сколько блинов можно произвести из молока, изготовленного в Орловской области в 2024-м году. Оказалось, что на каждого жителя региона придётся по 328 штук.

При этом за основу взяли классический рецепт со следующими ингридиентами:

молоко — 1 литр,

мука — 400 граммов,

яйца — 4 штуки,

сахар — 40 граммов,

соль — одна четвёртая чайной ложки,

растительное масло — 25 миллиграмм.

Как считают сотрудники службы статистики, из всего этого можно изготовить, в среднем, по 25 блинов. Исходя из этого производился расчёт.

Ранее Орёлстат, основываясь на предварительных данных, сообщил, что в истекшем году в нашей области произвели 111,9 тысячи тонн молока. По сравнению с 2023-м показатель сократился на 1,4%.

ИА «Орелград»