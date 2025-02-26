В Орловском онкодиспансере при операции опробовали инновационный метод

В медучреждении впервые провели биопсию сигнального лимфоузла с помощью флуоресцентной лимфографии.

Мастер-класс орловским коллегам преподал московский онколог-маммолог Сергей Портной.

Суть метода состоит в том, чтобы с помощью особого красителя, который вводится подкожно, определить месторасположение сигнального лимфатического узла. После введения препарата под названием «индоцианин зеленый» на экране монитора хирурга отображается точный ориентир для поиска.

Затем врач может сделать надрез и взять фрагмент ткани узла на исследование (биопсию).

Если окажется, что в сигнальном лимфатическом узле нет клеток злокачественной опухоли, то снимается необходимость в удалении других лимфоузлов. Это облегчает процесс операции и реабилитации, в том числе, для пациентки.

ИА «Орелград»