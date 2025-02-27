Энергетики взыскали с гаражного кооператива полмиллиона рублей

«Орловский энергосбыт» отсудил стоимость безучетного потребления.

Иск рассмотрел Арбитражный суд Орловской области. Ответчик – гаражный кооператив «Строитель» (ул. Приборостроительная).

12 марта 2020 года при проведении проверки состояния приборов представителями филиала ПАО «МРСК Центра» – «Орелэнерго» (сетевая организация) был выявлен факт неучтенного потребления электрической энергии, принадлежащий потребителю ГК «Строитель». В ходе проведения проверки сотрудниками ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» был составлен акт о неучтенном потреблении электрической энергии (мощности) юридическим лицом (гражданином), использующим электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности. В указанном акте зафиксирован факт вмешательства в работу прибора учета. Представитель потребителя отказался дать объяснения по факту выявленного нарушения и подписать акт. Был рассчитан объем потребления. За март-апрель 2020 года сумма превысила 526 816 рублей. Энергетики предложили ответчику погасить образовавшуюся задолженность. Поскольку оплата произведена не была, последовало обращение в суд.

В судебном заседании ответчик претензии не признал, указал, что ГК «Строитель» в спорный период приобретало электроэнергию исключительно в целях снабжения коммунальной услугой граждан – физических лиц, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности. Строения, распложённые в ГК «Строитель» представляют собой помещения для хранения транспортных средств членов гаражного кооператива. Иные объекты, кроме гаражей в ГК «Строитель», отсутствуют. Не устроили кооператив как расчеты, так и срок исковой давности.

Суд указал, что гаражно-строительный кооператив представляет собой некоммерческую организацию, являющуюся основанным на членстве добровольным объединением граждан или граждан и юридических лиц в целях удовлетворения их потребностей в строительстве и содержании гаражей для размещения транспортных средств. Гаражно-строительный кооператив, заключивший договор энергоснабжения, выступает в этом правоотношении не в своих интересах, а в интересах его членов, осуществляет функции эксплуатационной организации в части электроснабжения применительно к возведенным на земельных участках гаражам, выступает посредником в отношениях между собственниками гаражей и энергоснабжающей организацией, то есть осуществляет функции, присущие исполнителю коммунальных услуг. Таким образом, при наличии надлежащего технологического присоединения при определении объема электроэнергии, потребленной кооперативом, в отсутствие иного правового регулирования к спорным правоотношениям подлежат применению Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 №124, Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, то есть рассчитывать объем потребления исходя из социальной нормы потребления в отношении электрофицированных гаражей.

Суд проверил представленный истцом расчет стоимости безучетного потребления на сумму 526816,14 руб., признал его арифметически верным и соответствующим нормам права.

На решение может быть подана жалоба.

ИА “Орелград”