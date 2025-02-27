Сотни немаркированных товаров арестовали в Орловской области

Роспотребнадзор сообщил об итогах контроля за средствами идентификации.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области отчиталось о результатах контроля за продукцией, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации. Речь идет о таких товарах, как табачная и никотинсодержащая продукция, парфюмерия, молочные продукты, обувь и изделия легкой промышленности, шины и меховые изделия. Основанием для проведения контрольных мероприятий служит информация, полученная от ООО «Оператор – ЦРПТ» о выявленных индикаторов риска, пояснили в ведомстве.

Всего в 2024 году было проведен 53 контрольных мероприятия в указанной сфере, причем нарушения были выявлены в 94 процентах случаев. В целом сотрудники Роспотребнадзора проинспектировали свыше 15,5 тысячи различных товаров. Оказалось, что ровно четверть из них официально не была введена в оборот, либо поступила в продажу с уже выбывшими из оборота кодами. Итогом проверок стало то, что арест был наложен на 742 единицы продукции, на маркировке которой не было средств идентификации, предусмотренных законодательством.

«По результатам проверок составлено 116 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 16 административных материалов направлено в судебные органы, – информирует Управления Роспотребнадзора по Орловской области. – Выдано 55 предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований. Общая сумма штрафов превысила 700 тысяч рублей. Судами вынесены решения о конфискации и уничтожении 435 единиц товаров».

Кроме того, суды удовлетворили все 11 исковых заявлений, которые Роспобтребнадзор в течение минувшего года подал в защиту неопределенного круга потребителей. Это были иски о прекращении противоправных действий при продаже товаров с нарушением требований маркировки. В рамках мониторинга оборота товаров, который проводится с использованием государственной информационной системы, контролируемым лицам за год было объявлено 688 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, в том числе при повторных продажах продукции с незарегистрированными кодами, с некорректными сведениями о документах соответствия техническому регламенту Таможенного союза, без разрешительного режима на кассе, а также товаров с истекшими сроками годности.

ИА “Орелград”