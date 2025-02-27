В Орловской области растет количество многодетных семей

Об этом губернатору рассказал детский омбудсмен.

В 2024 году в Орловской области количество многодетных семей выросло на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом. Сейчас в регионе насчитывается около 9400 многодетных семей, причем четверть всего детского населения Орловщины воспитывается в этих семьях. Об этом рассказал детский омбудсмен Константин Домогатский на встрече с губернатором Андреем Клычковым. В настоящее время в Орловской области зарегистрировано 9397 многодетных семей, в которых воспитывается 32 541 ребенок, уточнил правозащитник.

«В целом на реализацию финансовых мер социальной поддержки многодетных семей в 2024 году из бюджета Орловской области выделено 542,61 миллиона рублей, – следует из годового доклада уполномоченного. – Все установленные региональным законодательством меры социальной поддержки выплачиваются семьям с детьми своевременно и в полном объеме. В целях содействия многодетным семьям в улучшении жилищных условий и предоставлении земельных участков, обеспеченных необходимыми объектами инфраструктуры, с 1 января 2024 года такие семьи с их согласия могли получить единовременную денежную выплату в размере 150 тысяч рублей взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно».

По его словам, за 2024 год департаментом социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области было выдано 21 свидетельство о праве на предоставление многодетной семье Орловской области меры социальной поддержки по обеспечению жилым помещением взамен предоставления земельного участка, то есть 21 семья предпочла земле деньги. По данным на начало 2025 года выплата произведена 11 многодетным семьям, которые получили сообща 1,65 миллиона рублей. Детский омбудсмен также отметил, что за последние пять лет число многодетных семей увеличилось на 1617 семей.

ИА “Орелград”