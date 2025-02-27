Орловцы стали активнее требовать налоговые вычеты

Активность при подаче налоговых деклараций возросла по сравнению с прошлым годом.

В Орловской области 1 января 2025 года стартовала очередная декларационная кампания. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления ФНС России, уже к 1 февраля жители региона подали более шести тысяч деклараций, что на 22,6 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. В ведомстве уточнили, что целью поданных декларация является получение налоговых вычетов. Так, в минувшем январе в налоговые органы региона поступило 4,6 тысячи документов по имущественным вычетам на общую сумму 1,8 миллиарда рублей, это на 30,5 процента больше, чем в прошлом году.

«В упрощенном порядке предоставлен 171 имущественный налоговый вычет, что в 4,3 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года, – сообщает Управление ФНС России по Орловской области. – На получение социальных налоговых вычетов от граждан поступило 1,3 тысячи деклараций с общей суммой почти миллиард рублей, что на 30 процентов больше аналогичного периода прошлого года. При этом 75,8 процента из них заявлено налогоплательщиками по расходам, уплаченным за лечение».

Налоговики напоминают о том, что с 2025 года появилась возможность получения в упрощенном порядке не только имущественного и инвестиционного, но и социальных вычетов. Например, по упрощенной схеме можно получить вычеты на оплату обучения, медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг, а также страховых и пенсионных взносов. Для этого нужно в своем личном кабинете налогоплательщика подписать уже предзаполненное заявление и направить его в налоговый орган.

Федеральная налоговая служба также напоминает о том, что представить декларацию о доходах, полученных в 2024 году, необходимо до 30 апреля 2025 года. Сделать это надо в случае, если в 2024 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения. Отчитываться надо о получении дорогих подарков не от близких родственников, выигрышах небольших сумм в лотерею. Декларации обязаны подать и те, кто в минувшем году сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

«Сдать декларацию 3-НДФЛ также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, – уточнили в налоговой службе. – Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2025 года. Подать декларацию также необходимо, если при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об этом. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2025 года. За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени».

ИА “Орелград”