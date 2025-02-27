Январь в Орловской области обошелся без разбоев

Оперативную обстановку в регионе оценило Управление МВД.

Управление МВД России по Орловской области рассказало о состоянии оперативной обстановки в регионе по итогам января 2025 года. Сообщается, что в первом месяце текущего года органами и подразделениями внутренних дел был реализован комплекс мероприятий по выполнению приоритетных задач в сфере обеспечения правопорядка, общественной безопасности, защиты личной и имущественной безопасности граждан.

Особое внимание уделялось повышению эффективности профилактики преступности и обеспечению правопорядка в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников. Общественно-политическая ситуация в регионе в течение всего января оставалась стабильной, заверили правоохранители. При этом в очередной раз отмечено снижение уровня преступности: количество зарегистрированных преступлений в отчетном периоде уменьшилось на 8,1 процента.

«Сокращение регистрируемой преступности отмечено в 16 районах области, наибольшее: в Малоархангельском, Урицком и Мценском района, не зарегистрировано преступлений в Залегощенском районе, – информирует Управление МВД. – В структуре преступности 55,5 процента приходится на преступления против собственности, 14,9 процента составляют преступные посягательства против личности, 6,1 процента – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 9 процентов – преступления экономической и коррупционной направленности».

Примечательно, что в январе на территории Орловской области не было зарегистрировано ни одного разбоя. Количество убийств не называется, но силовики отметили, что их стало меньше. На уровне прошлого года осталось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и угонов транспортных средств. Отрадно, что уменьшилось количество мошенничеств, в том числе совершенных дистанционным способом.

«Органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами раскрыто 246 преступлений, в том числе 53, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, – сообщает УМВД. – Выявлено 176 лиц, их совершивших. Принятыми мерами оперативно-розыскного характера в отчетном периоде задержано 14 подозреваемых, скрывшихся от следствия, дознания и суда. Установлено местонахождение трех лиц из числа пропавших без вести».

ИА “Орелград”