Орловский облсуд не смягчил наказание экс-полицейскому

Мужчина возглавлял отдел в отделении полиции по Орловскому муниципальному округу.

По иронии судьбы, он руководил отделом экономической безопасности и противодействия коррупции, однако сам был признан виновным в соответствующих преступлениях. Орловцу вменили два эпизода.

Как установили в ходе разбирательства в Советском районном суде, тогда действующий полицейский покушался на взятку (в размере 6 миллионов 261 тысячи рублей), а также получил незаконное вознаграждение (в 400 тысяч).

Районный суд дал экс-полицейскому девять с половиной лет колонии строгого режима и оштрафовал на 4 миллиона рублей. Также его лишили звания «майора». Кроме того, орловцу запретили занимать должности в системе правоохранительных органов в течение восьми лет.

Как сообщают «Орловские новости», приговор оспаривался в областном суде. Однако вышестоящая инстанция оставила его без изменений.

400 тысяч тогда ещё действующий полицейский получил от директора одного из садовых товариществ — как незаконную плату за содействие в отказе от возбуждения уголовного дела (по факту хищения средств).

Эпизод с покушением на получение взятки был связан с семеноводческим заводом ООО ОПХ «Орловское». Установлено, что мужчина собирался придать видимость законности преступным действиям, связанным с хищением прав собственности.

ИА «Орелград»