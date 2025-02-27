Орловский Депздрав дважды пытался отбиться от ремонта ЦРБ

27.2.2025 | 12:20 Медицина, Новости

Однако это ему не удалось.

Фото: гцрб.рф

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, Первый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел дело о ремонте Глазуновской ЦРБ. Ранее его слушали в районном и областном судах. Вердикт остался прежним — требования надзорного ведомства должны быть удовлетворены.

Как установила прокуратура, в здании поликлиники Глазуновской ЦРБ на потолках и стенах имеются следы намокания и протечек. Это приводит к разрушению покрытия и материалов. После установления данного факта прокуратура через суд потребовала от Департамента здравоохранения Орловской области выделить средства на ремонт, а от администрации ЦРБ — выполнить соответствующие работы.

Однако Депздрав дважды попытался обжаловать это решение. Тем не менее, вердикт оказался не в пользу чиновников.

«Исполнение вступившего в законную силу судебного акта находится на контроле прокуратуры района», – добавили в органе надзора.

ИА «Орелград»


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