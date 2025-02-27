В Орле судьба рынка на Карачевской повисла на волоске

27.2.2025 | 12:40 Закон и порядок, Новости

На проблему обратил внимание орловский губернатор.

Фото: vk.com/interesting_orel / Олеся Совесть

«Пришло обращение с просьбой снести рынок на Карачевской», – заявил Андрей Клычков во время последнего эфира в социальных сетях. Далее губернатор предложил «посмотреть, какие есть предложения». Кроме того, Клычков отметил, что необходимо исследовать и «правовую часть вопроса».

Ранее проблему активно обсуждали в орловских СМИ и соцсетях.

Небольшой рынок находится в конце Карачевской улицы, рядом с бывшей трамвайной остановкой «Фабрика «Восход»» (сейчас она называется «Трамвайно-троллейбусное предприятие»). Когда-то здесь шла активная торговля, но сейчас место пребывает в запустении.

Как утверждали некоторые комментаторы, рынок построен совместными усилиями частников, поэтому власти не имеют к нему прямого отношения.

ИА «Орелград»


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