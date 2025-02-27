В Орле судьба рынка на Карачевской повисла на волоске

На проблему обратил внимание орловский губернатор.

«Пришло обращение с просьбой снести рынок на Карачевской», – заявил Андрей Клычков во время последнего эфира в социальных сетях. Далее губернатор предложил «посмотреть, какие есть предложения». Кроме того, Клычков отметил, что необходимо исследовать и «правовую часть вопроса».

Ранее проблему активно обсуждали в орловских СМИ и соцсетях.

Небольшой рынок находится в конце Карачевской улицы, рядом с бывшей трамвайной остановкой «Фабрика «Восход»» (сейчас она называется «Трамвайно-троллейбусное предприятие»). Когда-то здесь шла активная торговля, но сейчас место пребывает в запустении.

Как утверждали некоторые комментаторы, рынок построен совместными усилиями частников, поэтому власти не имеют к нему прямого отношения.

ИА «Орелград»