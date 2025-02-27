В Орле штраф дорожника-взяточника вырос до 120 миллионов

Срок лишения свободы увеличился до 15 лет.

Напомним, экс-сотрудника Федерального казённого учреждения «Управление автомобильной магистрали «Москва-Харьков»» осудили за коррупционные преступления год назад. Тогда ему дали 11 лет колонии строгого режима и оштрафовали на 100 миллионов рублей.

Как установил суд, мужчина получал взятки от грузоперевозчиков – за ускоренное и беспрепятственное оформление разрешений и благоприятное решение сопутствующих вопросов.

Как сообщило орловское Управление Следственного комитета России, гражданина признали виновным ещё в нескольких аналогичных преступлениях. Ему вменили ещё две взятки в значительном размере, семь — в крупном и две — в особо крупном.

Как установили следствие и суд, деньги были получены в период с 2017-го по 2022-й годы. 11 представителей грузоперевозчиков передали ему или перечислили на счета 10 миллионов 266 тысяч рублей.

По совокупности приговоров суд увеличил его срок до 15 лет строгого режима, а штраф — до 120 миллионов рублей.

Как отметили в СКР, дело возбуждалось по материалам Управлений ФСБ и МВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»